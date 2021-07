Belen Rodriguez | la dedica di Antonino Spinalbese alla piccola Luna Marì

(Di lunedì 12 luglio 2021) La teneradisua prima figlia,Stanotteha dato la notizia sul suo account social della nascita della sua bimba,. Con lei tenerissimo il compagno,, con il quale in questi giorni festeggia anche un anno di convivenza. Infatti la coppia si è conosciuta l’estate scorsa e si è innamorata. Hanno desiderato coronare il loro sogno d’amore con la...

MaiteVarasOrtiz : Italia campione d’Europa, i vip esultano da Vasco Rossi a Ligabue, da Amadeus alla neo mamma Belen Rodriguez: “Ne a… - RaffaellaPivato : Belen Rodriguez ha partorito, è nata Luna Marì - BITCHYFit : Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Marì - infoitcultura : Belen Rodriguez di nuovo mamma: è nata Luna Marì - carmyJB98 : RT @news_dei_vip: E’ nata a Padova la bimba di Belen Rodriguez #belen Si chiama Luna Marì -

Stefano De Martino resterà sempre uno dei più grandi amori di. Con lui, la showgirl argentina ha provato l'emozione di pronunciare il fatidico sì, ma soprattutto la gioia di diventare mamma per la prima volta. La nascita di Santiago ha cambiato ...Mentre l' Italia vinceva gli Euro2020 ,esultava per una ragione più intima: nella notte fra l'11 e il 12 luglio è infatti nata la piccola Luna Marì . Si tratta della prima figlia avuta insieme al compagno Antonino ...La tenera dedica di Antonino Spinalbese alla sua prima figlia, Luna Marì. Stanotte Belen Rodriguez ha dato la notizia sul suo account social della nascita della sua bimba, Luna M ...Mentre l'Italia vinceva gli Euro2020, Belen Rodriguez esultava per una ragione più intima: nella notte fra l'11 e il 12 luglio è infatti nata la piccola Luna Marì. Si tratta della prima figlia avuta ...