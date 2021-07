Belén Rodriguez ha partorito | la prima foto della figlia Luna Mari condivisa dalla showgirl

(Di lunedì 12 luglio 2021) I fan di Belensapevano che mancava pochissimo. Lahanella notte e lo ha annunciato con una, dolcissima, pubblicata sui social. Insomma,è nata, ed è la secondogenitasoubrette argentina, nata dal rapporto con Antonino Spinalbese. Belen ha anche un altro figlio, molto conosciuto dai suoi fan che non si sono persi un momentocrescita del piccolo Santiago. Nata ladi Belen“C’è qualcuno che è nato adesso…“. Ha scritto così Belen ...

Fiocco rosa per la, di nuovo mamma otto anni dopo la nascita di Santiago, avuto dall'ex marito Stefano De ...Finalmente è arrivato via social l'annuncio che milioni di follower stavano aspettando: Belenha dato alla luce Luna Marì, la sua seconda figlia e prima avuta dal compagno Antonino Spinalbese . Nel cuore della notte ha postato nelle Stories la foto di un piedino calzato in una ...