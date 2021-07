Belen Rodriguez ha partorito | la foto di sua figlia Luna Mari su Instagram

Advertising

fanpage : Belen Rodriguez ha partorito, è nata Luna Mari Spinalbese. Benvenuta, piccola - MondoTV241 : Fiocco rosa per Belen Rodriguez, nata la figlia Luna Marì #belenrodriguez #belen - GossipItalia3 : Belén Rodriguez ha partorito: la prima foto della figlia Luna Marì condivisa dalla showgirl #gossipitalianews - BaritaliaNews : Belen Rodriguez, quando nascerà la bambina … -

Il Tempo

ha festeggiato nella notte dopo aver dato alla luce la figlia Luna Marì con il compagno Antonio Spinalbese : "Giornata fortunata per l'Italia, ha vinto l'Italia, ha vinto l'Argentina (...È arrivata Luna Marì: nella notte tra l'11 e il 12 luglioha annunciato di aver partorito la sua secondogenita, figlia dell'hair stylist Antonino Spinalbese. La bimba è arrivata al mondo nella notte più magica per l'Italia, dopo la vittoria ...In quella notte, qualcuno era impegnato a fare altro. Come mettere al mondo un figlio. Luna Marie, prima figlia femmina di Belen Rodriguez, 36, e seconda erede dopo Santiago, nato nel 2013, ha scelto ...