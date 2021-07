Belen Rodriguez ha partorito | è nata Luna Mari | la prima foto su Instagram

(Di lunedì 12 luglio 2021)ha. La showgirl argentina ha dato alla luce la piccola. La piccola ènella notte fra l’11 e il 12 luglio proprio mentre l’Italia festeggiava la vittoria alle finali degli Europei di calcio contro l’Inghilterra. Per la modella si tratta del secondo figlio, dopo Santiago, avuto da Stefano De Martino, mentre il suo compagno, Antonino Spinalbese, è diventato papà per lavolta. Ad annunciare la nascita della piccola è stata la stessache nelle Stories diha postato la ...

Advertising

fanpage : Belen Rodriguez ha partorito, è nata Luna Mari Spinalbese. Benvenuta, piccola - corriereveneto : #padova E' nata Luna Marì, la secondogenita di Belen Rodriguez - zazoomblog : È nata la figlia di Belen Rodriguez: benvenuta Luna Marì – FOTO - #figlia #Belen #Rodriguez: #benvenuta - IsaeChia : #BelenRodriguez mamma bis: è nata la piccola Luna Marì (Foto) - tweetnewsit : #BelenRodriguez a poche ore dal parto: “Questa volta, non lo farò” -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

LiberoQuotidiano.it

Finalmente è arrivato via social l'annuncio che milioni di follower stavano aspettando:ha dato alla luce Luna Marì, la sua seconda figlia e prima avuta dal compagno Antonino Spinalbese . Nel cuore della notte ha postato nelle Stories la foto di un piedino calzato in una ...ha finalmente messo al mondo la sua seconda figlia, Luna Mari. La showgirl ha dato l'annuncio ai fan più felice che mai.e Antonino Spinalbese sono diventati genitori ...Fiocco rosa per la Rodriguez, di nuovo mamma otto anni dopo la nascita di Santiago, avuto dall'ex marito Stefano De Martino ...Con enorme gioia Belen Rodriguez ha annunciato via social la nascita della sua seconda bambina, Luna Marì. La showgirl argentina – che nelle ultime ore aveva esultato per la vittoria della Copa Americ ...