Belen Rodriguez fugge da Milano per il parto della figlia Luna Marì

Advertising

fanpage : Belen Rodriguez ha partorito, è nata Luna Mari Spinalbese. Benvenuta, piccola - MaricaScapatic1 : RT @rtl1025: ?? Tanti auguri Belen Rodriguez! Benvenuta Luna Mari ?? ?? - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Hai letto il nostro ultimo articolo? - infoitcultura : Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Marì Spinalbanese - infoitcultura : È nata Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez, sotto la buona stella di una notte da campioni -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

e Antonino Spinalbese sono diventati genitori: la dolce dedica di lui a Luna Marì fa il pieno di like e commenti Finalmenteè diventata mamma per la seconda volta. Una ...D'altronde in questo caso, per l'ex campione del mondo, il gossip è una questione di famiglia: suo figlio Ignazio da circa quattro anni è fidanzato con Cecilia, la sorella minore di Belén. ...Belen Rodriguez, stanca ma sempre bellissima, si riposa con i capelli sparsi sul cuscino mentre Antonino le dà un bacio carico d'amore sulla guancia. Sono o no i genitori to be più carini di sempre? L ...Una lussuosa villa privata, di cui ovviamente resta segreta il nome così come l’ubicazione precisa, che dispone di ogni tipo di comfort ...