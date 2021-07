Belen Rodriguez | è nata Luna Marì | la showgirl mostra le prime foto con la piccola

Advertising

fanpage : Belen Rodriguez ha partorito, è nata Luna Mari Spinalbese. Benvenuta, piccola - infoitcultura : Belen Rodriguez ha partorito: «Profumo di felicità» - infoitcultura : Belen Rodriguez mamma bis: Ecco la reazione di Stefano De Martino belen rodriguez - infoitcultura : Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese, figli Belen Rodriguez/ 'Che felicità' - infoitcultura : Belen, è nata Luna Marì, la figlia della Rodriguez con Antonino Spinalbese -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

La notizia della nascita della piccola Luna Marì è arrivata nella prima mattinata di ogg i, lunedì 12 luglio, dopo che mamma Beléne papà Antonino Spinalbese hanno condiviso post e storie ...ROMA - Fiocco rosa per. La showgirl ha annunciato su instagram la nascita della sua secondogenita Luna Marì, la figlia avuta con Antonino Spinalbanese. "C'è qualcuno che è nato adesso", scriveche ...Gioia immensa per la showgirl e il compagno che hanno comunicato la nascita della bimba con un tenero annuncio social ...ROMA (ITALPRESS) – Fiocco rosa per Belen Rodriguez. La showgirl ha annunciato su instagram la nascita della sua secondogenita Luna Marì, la figlia avuta con Antonino Spinalbanese. “C’è qualcuno che è ...