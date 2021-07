Belen Rodriguez | è nata Luna Marì | il matrimonio è vicino

(Di lunedì 12 luglio 2021), è, la sua seconda figlia con il compagno Antonino Spinalbese: ile il suo compagno Antonino Spinalbese (via social)Èla figlia die Antonino Spinalbese. La piccolanel corso di questa notte: tra domenica 11 luglio e lunedì 12 luglio. I neo genitori hanno annunciato il lieto evento sui propri profili Instagram pubblicando le prime foto ...

ha festeggiato nella notte dopo aver dato alla luce la figlia Luna Marì con il compagno Antonio Spinalbese : "Giornata fortunata per l'Italia, ha vinto l'Italia, ha vinto l'Argentina (...È arrivata Luna Marì: nella notte tra l'11 e il 12 luglioha annunciato di aver partorito la sua secondogenita, figlia dell'hair stylist Antonino Spinalbese. La bimba è arrivata al mondo nella notte più magica per l'Italia, dopo la vittoria ...Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta: è nata Luna Mari, secondogenita della soubrette argentina, e prima figlia di Antonino Spinalbese. Belen ha partorito proprio nelle ore del ...“Ti conquisterò ogni singolo attimo, perchè hai il profumo di felicità”: così Belen Rodríguez e Antonino Spinalbese hanno annunciato dai social di essere diventati genitori, la scorsa notte, di Luna ...