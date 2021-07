Belén Rodriguez di nuovo mamma | è nata Luna Marí

(Di lunedì 12 luglio 2021) Nella notte in cui L’Italia si è portata a casa la coppa degli Europei2020,annuncia a sorpresa la nascita di, la prima figlia avuta insieme Antonino Spinalbese Proprio durante la notte in cui l’Italia ha vinto a Wembley e si è classificata campionessa agli Euro2020,ha avuto un ulteriore motivo per festeggiare e gioire. Infatti, la showgirl ha annunciato tramite una serie di Instagram Stories, la nascita di, la prima figlia avuta insieme al compagno Antonino Spinalbese. I due sono insieme dalla ...

La figlia di Belensarebbe nata a Padova Come riporta il Corriere del Veneto , la piccola sarebbe nata in un ospedale di Padova. Come scrive il quotidiano, 'a seguire la modella in questo ...Belenha partorito Luna Marì. Il modello e influencer nonché ex acconciatore dei vip Antonino Spinalbese è diventato ...