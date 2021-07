Belen, per la nascita della figlia un’altra dedica a Santiago (Di lunedì 12 luglio 2021) Belen è diventata mamma per la seconda volta, è nata la piccola Luna Marì, la figlia che lega per sempre la showgirl argentina ad Antonino Spinalbese. Da questa notte mille emozioni nella famiglia di Belen ma è a Santiago che la Rodriguez ha pensato prima di dare alla luce Luna Marì. Qualche giorno fa aveva già dedicato un tenero post a suo figlio rassicurandolo che sarebbe stato lui per sempre il suo principe, poi prima del parto due scatti dolcissimi. Un abbraccio e un bacio al suo piccolino che da oggi è un fratello maggiore. “Verso l’infinito e oltre, fin dove nessuno può arrivare” ha commentato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 luglio 2021)è diventata mamma per la seconda volta, è nata la piccola Luna Marì, lache lega per sempre la showgirl argentina ad Antonino Spinalbese. Da questa notte mille emozioni nella famiglia dima è ache la Rodriguez ha pensato prima di dare alla luce Luna Marì. Qualche giorno fa aveva giàto un tenero post a suo figlio rassicurandolo che sarebbe stato lui per sempre il suo principe, poi prima del parto due scatti dolcissimi. Un abbraccio e un bacio al suo piccolino che da oggi è un fratello maggiore. “Verso l’infinito e oltre, fin dove nessuno può arrivare” ha commentato ...

Advertising

pvranoia_ : è nata la figlia di belen, e purtroppo per belen , dopo la vittoria dell'Italia, la nascita della bambina farà poco notizia - Sport_Fair : #Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta: nella notte magica per l'Italia è nata #LunaMari - MondoTV241 : Fiocco rosa per Belen Rodriguez, nata la figlia Luna Marì #belenrodriguez #belen - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Belen mamma per la seconda volta: è nata Luna Mari, figlia di Antonino Spinalbese. «Ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia» h… -