Belen figlia | le prime foto di Luna Mari «Bocca uguale alla mamma e al papà» VIDEO

Advertising

trash_italiano : È appena nata la figlia di Belen! ?? - fanpage : Belen Rodriguez ha partorito, è nata Luna Mari Spinalbese. Benvenuta, piccola - kingofthecldx : E anche la figlia di Belen è nata prima di quellx di Halsey, io sono: stanca - ANG3LS3D3MONS : e comunque non l'ho ancora flexato ma la figlia di Belen è nata nella mia città - infoitcultura : Corona scrive a Belen e Antonino dopo la nascita della figlia: il messaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Belen figlia

Leggi anche >Rodriguez presenta laLuna MarìRodriguez , dopo un periodo di distacco dal social per via della gravidanza, è tornata su Instagram per dare le prime attese notizie ...La showgirl ha annunciato su instagram la nascita della sua secondogenita Luna Marì, laavuta con Antonino Spinalbanese. "C'è qualcuno che è nato adesso", scriveche pubblica la foto di ...Anche Fabrizio Corona ha voluto fare i suoi auguri a Belen Rodriguez per la nascita della piccola Luna Mari. Il messaggio è arrivato via social.Tra i tantissimi messaggi di auguri per la nascita di Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, arriva anche quello di Fabrizio Corona. In passato a lungo compagno della ...