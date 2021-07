“Beccato con un’altra!”. Bomba sulla coppia di UeD. Stretti stretti, le foto rubate a Roma (Di lunedì 12 luglio 2021) Colpo di scena per l’ex volto di Uomini e Donne. I fan non possono credere ai loro occhi, eppure è accaduto. Non può che essere il 27enne Romano quello ‘Beccato’ con un’altra. E per l’ex tronista, nonché quella che prima delle foto era la sua fidanzata, si apre una voragine. C’è ombra di tradimento? La vicenda risuona sul web, e del ‘caso’ non può che occuparsene anche Deianira Marzano. Sembra essere proprio lui, pizzicato in un caloroso abbraccio con un’altra donna. Stiamo parlando di Alessio Cennicola, che nelle foto sembra avere intenzioni tutt’altro che amichevoli. Non poteva che andare su tutte le furie la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Colpo di scena per l’ex volto di Uomini e Donne. I fan non possono credere ai loro occhi, eppure è accaduto. Non può che essere il 27enneno quello ‘’ con un’altra. E per l’ex tronista, nonché quella che prima delleera la sua fidanzata, si apre una voragine. C’è ombra di tradimento? La vicenda risuona sul web, e del ‘caso’ non può che occuparsene anche Deianira Marzano. Sembra essere proprio lui, pizzicato in un caloroso abbraccio con un’altra donna. Stiamo parlando di Alessio Cennicola, che nellesembra avere intenzioni tutt’altro che amichevoli. Non poteva che andare su tutte le furie la ...

