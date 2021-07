“Beautiful”, “Una vita”, “Love is in the air” e “Brave and Beautiful” anticipazioni Mediaset fino al 16 luglio (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la breve pausa del weekend, tornano gli appuntamenti con i programmi amati dal pubblico. Sono numerose, infatti, le soap opera e le fiction in onda durante il daytime, in particolare sulle reti Mediaset. Lo scorso lunedì 5 luglio, inoltre, ha debuttato nel pomeriggio di Canale 5 dalle ore 14:45 la serie Brave and Beautiful. Lo show, che ha sostituito Mr. Wrong, si va ad aggiungere alla fitta agenda che vede, tra gli altri programmi, anche Beautiful, Una vita e Love is in the Air. Tra grandi sorprese e colpi di scena, ecco dunque cosa ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la breve pausa del weekend, tornano gli appuntamenti con i programmi amati dal pubblico. Sono numerose, infatti, le soap opera e le fiction in onda durante il daytime, in particolare sulle reti. Lo scorso lunedì 5, inoltre, ha debuttato nel pomeriggio di Canale 5 dalle ore 14:45 la serieand. Lo show, che ha sostituito Mr. Wrong, si va ad aggiungere alla fitta agenda che vede, tra gli altri programmi, anche, Unais in the Air. Tra grandi sorprese e colpi di scena, ecco dunque cosa ...

