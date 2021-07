Beautiful anticipazioni oggi, 12 luglio: Quinn continua ad alimentare odio (Di lunedì 12 luglio 2021) Cosa succederà nelle anticipazioni della nuova puntata di Beautiful di oggi 12 luglio 2021? Quinn pretende gratitudine da Katie, Flo pretende che Wyatt allontani Sally, Wyatt ascolta Flo e allontana Sally Vediamo le novità che arriveranno in questo inizio settimana nella soap di Beautiful, in onda ogni giorno alle 14:00 su Canale 5? Quinn dopo aver avuto un faccia a faccia con Bill, si reca da Katie Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 luglio 2021) Cosa succederà nelledella nuova puntata didi122021?pretende gratitudine da Katie, Flo pretende che Wyatt allontani Sally, Wyatt ascolta Flo e allontana Sally Vediamo le novità che arriveranno in questo inizio settimana nella soap di, in onda ogni giorno alle 14:00 su Canale 5?dopo aver avuto un faccia a faccia con Bill, si reca da Katie Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Brave and Beautiful Anticipazioni dal 12 al 16 luglio 2021: Passione tra Cesur e Suhan ma la felicità dura poco...… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 12 luglio 2021 - zazoomblog : Beautiful settimana 26 luglio – 1 agosto 2021 anticipazioni americane - #Beautiful #settimana #luglio #agosto - lillydessi : Anticipazioni Brave and Beautiful, rischia di saltare la vendetta: cos’accadrà - Inews24 - infoitcultura : Brave and Beautiful, anticipazioni 12-16 luglio: una pericolosa alleanza -