Beautiful anticipazioni: Flo vicina alla verità sta rischiando? (Di lunedì 12 luglio 2021) Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani, 13 luglio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci arrivano da Los Angeles e ci rivelano tutto quello che sta succedendo…Come avrete capito, Sally potrebbe avere le ore contate. Infatti Flo ha iniziato a sospettare che la ragazza non stia raccontando proprio tutta la verità sulla sua malattia. Wyatt dal canto suo è stato molto chiaro con Sally; le aveva proposto aiuto ma lei ha continuato a credere che potesse esserci qualcosa di diverso e non va bene. Infatti lui le vuole essere solo amico, niente di più. Flo quindi ha suggerito a Wyatt di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 luglio 2021) Tornano le nostredi: che cosa succederà nella puntata in onda domani, 13 luglio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci arrivano da Los Angeles e ci rivelano tutto quello che sta succedendo…Come avrete capito, Sally potrebbe avere le ore contate. Infatti Flo ha iniziato a sospettare che la ragazza non stia raccontando proprio tutta lasulla sua malattia. Wyatt dal canto suo è stato molto chiaro con Sally; le aveva proposto aiuto ma lei ha continuato a credere che potesse esserci qualcosa di diverso e non va bene. Infatti lui le vuole essere solo amico, niente di più. Flo quindi ha suggerito a Wyatt di ...

