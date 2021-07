Beautiful anticipazioni dal 12 al 17 luglio 2021, Flo si avvicina alla verità (Di lunedì 12 luglio 2021) Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 12 al 17 luglio, Wyatt scoprirà grazie a Flo una verità davvero sconvolgente. Intanto Bill, dopo che Katie ha scoperto di essere stata tradita, si recherà da Quinn e avrà un duro confronto con la donna. Nel frattempo Flo sente il peso di quello che sta accadendo tra il suo fidanzato e la giovane stilista e vorrebbe che questa situazione terminasse immediatamente. Intanto prosegue la storia tra Ridge e Shauna. Gli episodi della soap americana vanno in onda su Canale 5 alle ore 13:45 circa. Trame Beautiful dall’12 al 17 luglio, ecco cosa accadrà Nelle ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 luglio 2021) Nelle puntate diche andranno in onda dal 12 al 17, Wyatt scoprirà grazie a Flo unadavvero sconvolgente. Intanto Bill, dopo che Katie ha scoperto di essere stata tradita, si recherà da Quinn e avrà un duro confronto con la donna. Nel frattempo Flo sente il peso di quello che sta accadendo tra il suo fidanzato e la giovane stilista e vorrebbe che questa situazione terminasse immediatamente. Intanto prosegue la storia tra Ridge e Shauna. Gli episodi della soap americana vanno in onda su Canale 5 alle ore 13:45 circa. Tramedall’12 al 17, ecco cosa accadrà Nelle ...

