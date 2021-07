Beach volley | Olimpiadi Tokyo | tutti i partecipanti ai tornei maschile e femminile Tre le coppie azzurre

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 luglio 2021) DONNE. Il lotto delle pretendenti al trono olimpico è ampio e non è possibile, ad oggi, individuare una vera grande favorita per l’oro. Si potrebbe dire che la coppia canadese campione del mondo, Pavan/Humana Paredes ha dimostrato nelle ultime stagioni di avere qualcosa in più rispetto alle rivali ma in questa stagione le nordamericane sono andate incontro ad alcune contro-prestazioni, alcune delle quali inattese, che hanno fatto calare le loro quotazioni. Contestualmente non sono cresciute a dismisura quelle della coppia vice-campione del mondo, composta dalle statunitensi Ross e Klinemann che, in particolare grazie ad April Ross, possiede grande esperienza, fondamentale per affrontare un ...