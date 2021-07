Bayern Monaco, lesione al legamento della caviglia per Davies (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Alphonso Davies per circa 40 giorni. Il terzino infatti ha riportato uno strappo al legamento della caviglia sinistra durante il ritiro con il Canada in vista della Gold Cup e dovrà restare fermo per diverse settimane. Il classe 2000 è già rientrato in Baviera dove l’infortunio sarà trattato in maniera conservativa per scongiurare un intervento che allungherebbe i tempi di recupero. Foto: Twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Ildovrà fare a meno di Alphonsoper circa 40 giorni. Il terzino infatti ha riportato uno strappo alsinistra durante il ritiro con il Canada in vistaGold Cup e dovrà restare fermo per diverse settimane. Il classe 2000 è già rientrato in Baviera dove l’infortunio sarà trattato in maniera conservativa per scongiurare un intervento che allungherebbe i tempi di recupero. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

