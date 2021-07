Baseball | European Champions Cup 2021 | calendario | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 luglio 2021) Torna la Coppa dei Campioni: cinque giorni di battaglie sul diamante in Repubblica Ceca, tra Ostrava e Frydek-Mistek, con Fortitudo Unipolsai Bologna e Parmaclima impegnati per ridare ancora lustro alitaliano a livello di club, cosa spesso riuscita nella storia. La squadra Campione d’Italia approda in Coppa non per fare presenza, ma per vincerla: questo è il mandato chiarissimo che appare dalle ultime mosse di mercato. Anche Parma, sebbene forse l’obiettivo non sia totalmente quello, sta cercando di dare al roster quella forza che serve per competere contro le olandesi e, più in generale, in una competizione di questa importanza. In ogni caso, dopo il 2020 che è ...