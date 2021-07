Barcellona, Griezmann in uscita: niente cessione in Liga, per lui Premier o Serie A (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Barcellona è pronto a privarsi di Antoine Griezmann e del suo ingaggio pesante. L’attaccante francese, secondo Sport, non ritornerà tuttavia all’Atletico Madrid: i blaugrana non vogliono ripetere l’errore commesso con Luis Suarez, arrivato a costo zero ai colchoneros e decisivo per la conquista della Liga. Non percorribile né la soluzione del prestito (il Barça dovrebbe contribuire a pagare una parte dell’ingaggio da 25 milioni di euro lordi del francese), né dello scambio (si parla di Saul Niguez ma a livello di ammortamento Griezmann “pesa” ancora per 80 milioni, mentre il centrocampista dell’Atletico viene valutato ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilè pronto a privarsi di Antoinee del suo ingaggio pesante. L’attaccante francese, secondo Sport, non ritornerà tuttavia all’Atletico Madrid: i blaugrana non vogliono ripetere l’errore commesso con Luis Suarez, arrivato a costo zero ai colchoneros e decisivo per la conquista della. Non percorribile né la soluzione del prestito (il Barça dovrebbe contribuire a pagare una parte dell’ingaggio da 25 milioni di euro lordi del francese), né dello scambio (si parla di Saul Niguez ma a livello di ammortamento“pesa” ancora per 80 milioni, mentre il centrocampista dell’Atletico viene valutato ...

