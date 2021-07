Barbara D’Urso, festeggia: “Siamo campioni d’Europa!” (Di lunedì 12 luglio 2021) Barbara D’Urso, ieri sera, ha seguito con grande passione e sofferenza la partita della Nazionale italiana, che ha giocato e vinto la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. La conduttrice, dopo i rigori si è lasciata andare al grande entusiasmo, cantando e ballando in compagnia. Barbara D’Urso al momento si trova in vacanza nei bellissimi paesaggi della Costiera Amalfitana, dove si sta godendo il cibo, il sole e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 luglio 2021), ieri sera, ha seguito con grande passione e sofferenza la partita della Nazionale italiana, che ha giocato e vinto la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. La conduttrice, dopo i rigori si è lasciata andare al grande entusiasmo, cantando e ballando in compagnia.al momento si trova in vacanza nei bellissimi paesaggi della Costiera Amalfitana, dove si sta godendo il cibo, il sole e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

CuginoPaolo : RT @MT_Meli_: Una Selvaggia Lucarelli di primo pelo elogia Barbara D’Urso, suo ex punto di riferimento lavorativo; la D’Urso è stata poi ri… - ariolele : RT @MT_Meli_: Una Selvaggia Lucarelli di primo pelo elogia Barbara D’Urso, suo ex punto di riferimento lavorativo; la D’Urso è stata poi ri… - mchiaratv : RT @MT_Meli_: Una Selvaggia Lucarelli di primo pelo elogia Barbara D’Urso, suo ex punto di riferimento lavorativo; la D’Urso è stata poi ri… - nicodelleside : @OrioliPaolo Il Barbara D'Urso della politica - AlexSanna38 : RT @MT_Meli_: Una Selvaggia Lucarelli di primo pelo elogia Barbara D’Urso, suo ex punto di riferimento lavorativo; la D’Urso è stata poi ri… -