Banfi a Mancini: 'Caro 'raghezzo', mi hai fatto piangere" (Di lunedì 12 luglio 2021) "Dopo la vittoria degli Azzurri agli Europei di Calcio "al Mister (Roberto Mancini, ndr) ho scritto: 'Quando ti ho visto commuovere caro 'raghezzo… figlio' ci sono 'cascheto' anche io e mi sono messo a piangere. Lui alle 2.33 mi ha risposto: 'Grazie Lino, è dedicato anche a te. Un abbraccio grande grande da tutti', con due cuori azzurri. E io che credevo che i cuori fossero solo di color rosso!". E' quanto racconta con emozione all'Adnkronos Lino Banfi. L'attore, 'collega' sul grande schermo di Mancini con il personaggio di Oronzo Canà, ha festeggiato la vittoria della Nazionale di Calcio a casa con la moglie e il figlio ...

