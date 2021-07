Banca Mediolanum | nasce Prexta | più forza al credito per le famiglie di consumatori

(Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos) –capitalizza la storia di Eurocqs, che in poco più di tre anni ha erogato 1,2 miliardi di euro, e agirà con un mandato più ampio, rivolgendosi al pubblico delleconsumatrici con una gamma completa di finanziamenti che include prestiti personali e soluzioni di consolidamento, oltre alla storica specializzazione nella cessione del quinto. La distribuzione avviene su tutto il territorio nazionale, tramite una rete commerciale di oltre 400 soggetti, in prevalenza agenti in attività finanziaria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

