Banca Ifis lancia la nuova campagna pubblicitaria multimediale dedicata alle imprese

Una Banca agile e veloce, digitale ma anche fisicamente vicina alle persone, concreta e soprattutto smart. Banca Ifis parla alle imprese con la nuova campagna pubblicitaria multimediale #SmartBankSmartChoice, da oggi "on air" su TV, siti web e app mobile, e sui principali quotidiani nazionali e locali. A circa un anno dal rebranding di Gruppo, la Banca lancia una campagna caratterizzata da un linguaggio e una modalità di comunicazione innovativi, che mette in primo piano ...

