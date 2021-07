Ballo-Touré, al Milan ritroverebbe Maignan e Rafael Leao / News (Di lunedì 12 luglio 2021) Fodé Ballo-Touré, obiettivo di mercato del Milan, potrebbe ritrovare al Milan Mike Maignan e Rafael Leao, entrambi ex Lille Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 luglio 2021) Fodé, obiettivo di mercato del, potrebbe ritrovare alMike, entrambi ex Lille

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan potrebbe chiudere in settimana per Fodé Ballo-Touré (24) del Monaco, arriverebbe come vice Hernandez. Tra… - AntoVitiello : Fodé Ballo-Touré (24) del Monaco idea concreta per il #Milan come vice Hernandez sulla sinistra. Confermate le indi… - carlolaudisa : Il #Milan ad un passo da Fode! #Ballo-Toure’, mancino che sarà il vice #TheoHernandez . Trattativa in chiusura con il #Monaco - gilnar76 : Fodé Ballo-Touré, l’ultimo ostacolo è la formula con il Monaco #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - NFakeinsider : ??Calciomercato #Milan: #Bakker di cui ho parlato ieri ha trovato un accordo con il Bayer Leverkusen, mi sorprende… -