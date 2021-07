Azzurri Euro boom! Da Locatelli a Berardi | 10 milioni in più

(Di lunedì 12 luglio 2021) Abbondano i titoli in ascesa nella banda di Mancini. I meriti del collettivo in campo vengono divisi equamente, invece il mercato concede un trattamento differente. E c'è chi prende più luce di altri. ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - RaiPlay : ???? CAMPIONI D’EUROPA ?? ???? #ItaliaInghilterra 1-1 (4-3 d.c.r) ? IT’S COMING ROME! Gli #Azzurri vincono #Euro2020… - SkySport : #ItaliaInghilterra, la premiazione degli Azzurri dopo la finale di Euro 2020. VIDEO #SkySport #SkyEuro2020… - YevgenVember : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - itzz_kaifu : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Azzurri Euro

Il ct Mancini e il capitano Chiellini sono scesi dal velivolo mostrando la coppa vinta a2020. Centinaia i tifosi arrivati nell'area per festeggiare il trionfo degliAbbondano i titoli in ascesa nella banda di Mancini. I meriti del collettivo in campo vengono divisi equamente, invece il mercato concede un trattamento differente. E c'è chi prende più luce di altri. ...Mattarella in festa come il suo predecessore Sandro Pertini proprio l'11 luglio del 1982, allora l'Italia diventava Campione del Mondo, stavolta vince l'Europeo, il secondo della sua storia.Gli azzurri campioni d'Europa sono atterrati poco dopo le 6 a Fiumicino . Grande accoglienza da parte di un nutrito gruppo di tifosi in aeroporto, che hanno festeggiato i loro campioni attendendoli da ...