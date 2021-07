Azzurri campioni: la festa a Roma (Di lunedì 12 luglio 2021) Donnarumma para il rigore di Saka, Mancini piange in campo, abbraccia Vialli. E a Roma inizia la festa: migliaia di persone esultano a Piazza del Popolo, molti non erano nati 53 anni fa, l’ultima volta che gli Azzurri si erano piazzati sul tetto d’Europa. C’è voluto un gruppo unito, di amici prima che compagni, per far esultare ancora un paese intero. FAN ZONE AI FORI IMPERIALI PER LA FINALE DEGLI EUROPEI DI CALCIO“It’s coming home”, cantavano gli inglesi prima della finale. Ma l’unica casa che avrà la coppa alzata ieri a Wembley sarà a Roma. Dove gli Azzurri sono atterrati questa mattina accolti da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) Donnarumma para il rigore di Saka, Mancini piange in campo, abbraccia Vialli. E ainizia la: migliaia di persone esultano a Piazza del Popolo, molti non erano nati 53 anni fa, l’ultima volta che glisi erano piazzati sul tetto d’Europa. C’è voluto un gruppo unito, di amici prima che compagni, per far esultare ancora un paese intero. FAN ZONE AI FORI IMPERIALI PER LA FINALE DEGLI EUROPEI DI CALCIO“It’s coming home”, cantavano gli inglesi prima della finale. Ma l’unica casa che avrà la coppa alzata ieri a Wembley sarà a. Dove glisono atterrati questa mattina accolti da ...

