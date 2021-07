Azzurri al Quirinale, l’Inghilterra si interroga sul razzismo (Di lunedì 12 luglio 2021) La gioia italiana, la vergogna inglese. Sentimenti e comportamenti opposti per quei due calci di rigore parati da Donnarumma a Wembley. Mentre Sergio Mattarella riceveva i vincitori di Euro 2020 al Quirinale, tenendo tra le mani la racchetta regalatagli da Matteo Berrettini (con cui il tennista italiano ha conteso il torneo di Wimbledon a Novak Djokovic), in Inghilterra si è scatenata la caccia social ai rigoristi inglesi che con i loro errori dal dischetto hanno consegnato il successo agli Azzurri. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 luglio 2021) La gioia italiana, la vergogna inglese. Sentimenti e comportamenti opposti per quei due calci di rigore parati da Donnarumma a Wembley. Mentre Sergio Mattarella riceveva i vincitori di Euro 2020 al, tenendo tra le mani la racchetta regalatagli da Matteo Berrettini (con cui il tennista italiano ha conteso il torneo di Wimbledon a Novak Djokovic), in Inghilterra si è scatenata la caccia social ai rigoristi inglesi che con i loro errori dal dischetto hanno consegnato il successo agli. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

