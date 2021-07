Avviso di precipitazioni abbondanti | tanta pioggia martedì

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 luglio 2021) Nel pomeriggio di lunedì il Centro Meteorologico Lombardo sulla propria pagina Facebook avverte dell’arrivo dilocalmenteper13 luglio. La previsione è complessa, spiegano gli sperti meteorologi, giacché l’evoluzione locale nelle ore pomeridiane è intimamente connessa alla dinamica mattutina, dunque ha poco senso ragionare dei dettagli spiccioli. In buona sostanza: osserveremo rovesci e temporali sparsi in regione (sparsi non vuol dire dappertutto: vuol dire qua e là, ad minchiam) fin dalle prime ore del mattino, in un contesto di variabilità perturbata dai monti al piano. Tuttavia possiamo comunque ...