Autonomi e P.Iva: Meloni, l’equo compenso già c’è (Di lunedì 12 luglio 2021) – “Ci preme avvisare Giorgia Meloni che l’equo compenso esiste già per i professionisti sotto forma di legge e si chiama tabella professionale dei compensi. Il fatto è che i vari governi precedenti l’hanno azzerata con le deroghe personali del professionista”. Così in una nota Eugenio Filograna (nella foto), presidente del movimento Autonomi e Partite Iva, risponde a Giorgia Meloni che nella scorsa settimana aveva lanciato la battaglia sull’equo compenso per i professionisti. “Basterebbe dire togliamo le deroghe ma questo andrebbe contro le leggi di mercato e di tutela ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 luglio 2021) – “Ci preme avvisare Giorgiacheesiste già per i professionisti sotto forma di legge e si chiama tabella professionale dei compensi. Il fatto è che i vari governi precedenti l’hanno azzerata con le deroghe personali del professionista”. Così in una nota Eugenio Filograna (nella foto), presidente del movimentoe Partite Iva, risponde a Giorgiache nella scorsa settimana aveva lanciato la battaglia sulper i professionisti. “Basterebbe dire togliamo le deroghe ma questo andrebbe contro le leggi di mercato e di tutela ...

