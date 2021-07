(Di lunedì 12 luglio 2021) Si chiama, prefigura la top di gammanel 2025 e, se ora possiamo soltanto intravvederla, si svelerà in tutta la sua gloria al Salone di Monaco in settembre, parte di un terzetto dicar che rappresentano il manifesto del corso del design della marca dei Quattro anelli nella nuova era elettrica, ultra-connessa e a guida semiautonoma. Le altre due si chiamano Urban(il nome dice tutto sulla sua vocazione), che sarà presentata nel 2022, e Sky, che potrebbe avere le forme di una coupé e verrà mostrata ancora prima, al concorso d'eleganza di Pebble Beach, ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Audi Grand Sphere - La concept che spiana la strada allA8 raccontata da chi lha fatta - Piano_Today : Audi Grand Piano - lautomobile_ACI : #Audi, nuovi concept per il futuro elettrico. La Casa tedesca ha svelato su LinkedIn, per opera del senior vice pre… - Piano_Today : Audi Grand Piano -

Ultime Notizie dalla rete : Audi Grand

Quattroruote

Si chiamaSphere , prefigura il top di gammanel 2025 e, se ora possiamo soltanto intravvederla, si svelerà in tutta la sua gloria al Salone di Monaco in settembre, parte di un terzetto di concept ...... in competizione anche con l'imminenteA6 e - tron completamente elettrica, BMW i5 e Mercedes -... Il primo dovrebbe avere dimensioni leggermente inferiori alla JeepCherokee mentre un secondo ...Audi Grand Sphere concept e il futuro del design Audi Audi Grand Sphere concept e il futuro del design Audi Audi Grand Sphere concept e il futuro del design Audi Audi Grand Sphere concept e il futuro ...L'elettrica evolve i concetti della Aicon con sistemi di guida assistita di livello 4 ed è il primo di tre prototipi che anticiperanno stile e contenuti dei futuri modelli di Ingolstadt ...