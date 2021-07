Audi Grand Sphere Concept | anteprima della A8 elettrica

Advertising

infoiteconomia : Audi Grand Sphere: le strade del futuro elettrico e l'inizio di una nuova era? - infoiteconomia : Audi Grand Sphere mostra in anteprima il successore della A8 - infoiteconomia : Audi Grand Sphere: interni, uscita Salone di Monaco - - infoiteconomia : Audi Grand Sphere concept e il futuro del design Audi - infoiteconomia : Audi Grand Sphere, il concept della futura ammiraglia elettrica -

Ultime Notizie dalla rete : Audi Grand

Sphere Concept sarà presentata in autunno al Salone IAA di Monaco (erede di Francoforte). Rappresenta una evoluzione di Aicon e prefigura la futuraA8 elettrica, l'ammiraglia a ...IL DESIGN DEL FUTURO L'esempio di come evolverà lo stileè racchiuso all'interno di tre concept car che saranno presentate nei prossimi mesi:Sky Sphere,Sphere eUrban ...Al Salone di Monaco di Baviera scopriremo dal vivo la show car che introduce il design della futura ammiraglia. Accento posto sull'abitabilità interna, cambiano i volumi: addio alla berlina per forme ...Audi Sky Sphere riesce ad essere una vettura molto interessante per le sue ottime specifiche tecniche diventando un'ottima opportunità per l'ambiente ...