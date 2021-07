Atp Bastad 2021 | programma e orari di martedì 13 luglio con Musetti e Caruso

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, per quanto concerne la giornata di13. In campo gli italiani Lorenzoe Salvatore, opposti rispettivamente allo svizzero Henri Laaksonen e al ceco Jiri Vesely. Sul Centre Court apriranno le danze Pablo Cuevas e Norbert Gombos: si prevede una dura battaglia tra i due. Di seguito lazione ufficiale del torneo svedese, divulgata recentemente dagli organizzatori dell’evento.ATP 250...

Advertising

HandyTennis : ATP Bastad ??Cecchinato Odds: 1.92 Units: 1 - STnews365 : ATP Bastad 2021, niente main draw per Fabbiano. Il numero 8 del tabellone, l’azzurro Thomas Fabbiano, è stato battu… - Clutch_tipster : 12/07 Card ?? ATP Bastad Marco Cecchinato @ 1,83 ?? ATP Hamburg Corentin Moutet @ 1,95 #bettingtips #GamblingTwitter - federtennis : I nostri azzurri in campo oggi ???? WTA Praga Gatto Monticone ?? Minnen ???? ATP Bastad Gasquet ?? Cecchinato ???? ATP B… - riviera24 : Atp 250 Bastad, l’armese Fabio Fognini terza teste di serie -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Bastad

...17 luglio - differita alle ore 07.00 (quarti) e alle ore 17.15 (semifinale1) domenica 18 luglio - differita alle ore 03.00 (semifinale2) e alle 17.15 (finale) RISULTATI "Nordea Open"250, ...Taggia . Fabio Fognini è la terza teste di serie all'250 di, in scena dal 12 al 18 luglio sulla terra svedese. Il tennista di Arma di Taggia, dopo aver preso parte al torneo del Wimbledon, tornerà in campo per una nuova sfida: il Nordea ...Atp Bastad 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming con Fognini, Musetti e tanti altri italiani. Ecco come vedere il torneo svedese.Il turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP Bastad di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Nordea Open, disputato sulla terra battuta outdoor svedese, non sorride al numero 8 del tabello ...