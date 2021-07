Assalto al pullman | tifosi incontenibili all' aeroporto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Assalto pullman

Corriere TV

Un gruppetto di tifosi dell'Italia ha atteso la squadra Campione d'Europa al rientro a Roma dopo la vittoria ai rigori della squadra di Mancini nella finale degli Europei contro l'Inghilterra. E le ...... si può notare una certa continuità, basti pensare al coro inebriato lanciato sulgià dopo ... nota essenzialmente per la Sagra dell'Uva, come luogo del ritiro per preparare l'alla Coppa ...La città di Marino, 31 anni fa, voleva donarli agli azzurri di Vicini, in ritiro vicino Roma per i Mondiali, ma i panetti non furono consegnati. Ora il tesoro sarà esposto a Palazzo Colonna e il sinda ...ma forse una birra di troppo ha trasformato la festa in una vergognosa aggressione ad un rider e anche l’assalto ad un pullman del Ctm. (Cagliaripad) ...