Ascolti TV | Domenica 11 luglio 2021. In 20,588 mln (83.5%) per il trionfo della Nazionale (solo Rai1: 73.7%). Boom Berrettini: Tv8 al 20.7% con 2,8 mln

Italia vince gli Europei Nella serata di ieri, Domenica 11 luglio 2021, su Rai1 – dalle 21 alle 23.53 – la finale di Euro 2020 Inghilterra-Italia ha conquistato 18.172.000 spettatori pari al 73.7% di share (nel dettaglio primo tempo: 17.768.000 – 71.9%, secondo tempo: 18.290.000 – 73%, supplementari: 18.459.000 – 76%, rigori: 18.549.000 78.7% – gli Ascolti della finale del 2012 Italia – Spagna). solo su Sky Sport Uno la finale Inghilterra-Italia ha raccolto 1.720.000 spettatori pari al 7%. In totale, considerando Rai1 e i canali di Sky Sport, il match ...

