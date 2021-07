Ascolti TV | Domenica 11 luglio 2021. In 18,1 mln per il trionfo della Nazionale (73.7%) (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia vince gli Europei Nella serata di ieri, Domenica 11 luglio 2021, preceduto da un prepartita su Rai1 la finale di Euro 2020 Inghilterra-Italia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (nel dettaglio primo tempo: – %, secondo tempo: .000 – %, supplementari: .000 – %, rigori: .000 % – gli Ascolti della finale del 2012 Italia – Spagna). Sui canali Sky la finale Inghilterra-Italia ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai1 il post partita ha raggiunto .000 spettatori con il %. In Inghilterra su BBC1 la finale ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Vittoria e Abdul ha raccolto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia vince gli Europei Nella serata di ieri,11, preceduto da un prepartita su Rai1 la finale di Euro 2020 Inghilterra-Italia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (nel dettaglio primo tempo: – %, secondo tempo: .000 – %, supplementari: .000 – %, rigori: .000 % – glifinale del 2012 Italia – Spagna). Sui canali Sky la finale Inghilterra-Italia ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai1 il post partita ha raggiunto .000 spettatori con il %. In Inghilterra su BBC1 la finale ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Vittoria e Abdul ha raccolto ...

Advertising

Mattiabuonocore : Boom Berrettini: Tv8 al 20.7% (2,8 mln) - Silvia_Mio86 : RT @fabiofabbretti: La Nazionale di calcio trionfa e porta in gloria Rai 1: 18,2 milioni di spettatori con il 73.7% di share (solo i rigori… - SalvatoreCow : RT @fabiofabbretti: La Nazionale di calcio trionfa e porta in gloria Rai 1: 18,2 milioni di spettatori con il 73.7% di share (solo i rigori… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Domenica 11 luglio 2021. In 18,1 mln per il trionfo della Nazionale (73.7%) - fabiofabbretti : La Nazionale di calcio trionfa e porta in gloria Rai 1: 18,2 milioni di spettatori con il 73.7% di share (solo i ri… -