Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 11 luglio 2021 (Di lunedì 12 luglio 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 11 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il calcio, con la Finale UEFA Euro 2020: Italia-Inghilterra vinta dagli Azzurri ha totalizzato in media 18172 spettatori (73.68% di share); su Canale5 il film Vittoria e Abdul ha avuto 388 spettatori (share 1.56%). Su Italia1 il film La fidanzata di papà ha ottenuto 233 spettatori (0.94%); su Rai2 il film Amore, cucina e curry ha totalizzato 360 ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 12 luglio 2021)TV: idei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il calcio, con la Finale UEFA Euro 2020: Italia-Inghilterra vinta dagli Azzurri ha totalizzato in media 18172 spettatori (73.68% di share); su Canale5 il film Vittoria e Abdul ha avuto 388 spettatori (share 1.56%). Su Italia1 il film La fidanzata di papà ha ottenuto 233 spettatori (0.94%); su Rai2 il film Amore, cucina e curry ha totalizzato 360 ...

Advertising

SuperGuidaTV : Ascolti TV ieri: botto clamoroso per #ItaliaInghilterra su #rai1 #ItalyEngland #ItsComingRome #InghilterraItalia… - CorriereCitta : #Ascoltitv domenica 11 luglio 2021: Finale Euro 2020 #Italia-Inghilterra, Victoria e Abdul, La fidanzata di papà, d… - infoitcultura : Ascolti tv 10 luglio 2021: The Voice Senior (13.2%), All Together Now Editing Estate (10.6%) | Dati Auditel - MARICAVICCHIOLO : RT @tweetnewsit: I dati d'ascolto di venerdì 9 luglio 2021: l'ultimo saluto a #RaffaellaCarrà supera i tre milioni di spettatori tra #Rai e… - tweetnewsit : I dati d'ascolto di venerdì 9 luglio 2021: l'ultimo saluto a #RaffaellaCarrà supera i tre milioni di spettatori tra… -