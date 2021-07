Ascolti Tv 11 luglio: giornata storica per lo sport, 20,6 mln per gli Azzurri (Rai+Sky), 4,7 mln per Berrettini (Sky+Tv8). Italia al top in Sicilia e Toscana (Di lunedì 12 luglio 2021) Ascolti finale Rai+Sky, territorio: tra le altre regioni popolose, Lombardia al 79,4%, Lazio all’82,5%, Piemonte al 79,2%, Emilia Romagna al 79,42%, Calabria all’83% Calcio e tennis in primo piano in una giornata e in una serata, quelli di domenica 11 luglio, che entrano nella storia dello sport Italiano. A Londra, nell’arco di poche ore, prima a Wimbledon e poi a Wembley l’Italia è stata protagonista. Alle 15.00 nella finale del più importante torneo di tennis, per la prima volta c’è stato un Italiano. La partita che Matteo Berrettini ha ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 12 luglio 2021)finale, territorio: tra le altre regioni popolose, Lombardia al 79,4%, Lazio all’82,5%, Piemonte al 79,2%, Emilia Romagna al 79,42%, Calabria all’83% Calcio e tennis in primo piano in unae in una serata, quelli di domenica 11, che entrano nella storia dellono. A Londra, nell’arco di poche ore, prima a Wimbledon e poi a Wembley l’è stata protagonista. Alle 15.00 nella finale del più importante torneo di tennis, per la prima volta c’è stato unno. La partita che Matteoha ...

