Ascolti Tv 11 luglio digital & pay | Wimbledon e Wembley rimettono Sky al centro dello sport Berrettini free batte pure il Tour Briciole per le Altre

(Di lunedì 12 luglio 2021)Tvtv, gruppi:Rai 5,2% nell’intera giornata e 2,4% in prima serata;Mediaset 5,5% nell’intera giornata e 2,7% in prima serata Il calcio, con la finale degli Europei a, ma prima, al pomeriggio, a partire dalle 15.00, a, quella del più prestigioso torneo di tennis. Londra è stata protagonistadomenica 11, e in entrambi a giocare il match c’eral’Italia e, per quello che riguarda la tv, si è resa disponibile una proposta sia pay che: ...

Ore 10.44boom per la Finale Euro 2020: Rai1 con Italia - Inghilterra finita ai calci di ... L'incontro precedente Italia - Spagna, martedì 6, aveva avuto 17 milioni 414 mila con il 67,5%.Il suo show tv " Danza con me" ha primeggiato anche quest'anno negli. "Un altro modo del mio essere artista, mi sono appropriato di codici non miei. E mi piace. Ho imparato il lavoro in team. ...Roberta Capua e Gianluca Semprini si fermano per un'ora: Estate in diretta interrotto dalle 16.45 alle 17.45 Puntata particolare anche quella di Estate in ...Una bella boccata d'ossigeno, nel momento cruciale della ripartenza dopo un periodo prolungato di difficoltà causa pandemia, per le attività commerciali di Monte Sant'Angelo che nel 2021, grazie alla ...