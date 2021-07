Ascolti tv 11 luglio 2021: tutta Italia esulta davanti alla televisione, in 18 milioni festeggiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Ascolti tv: la finale degli Europei di calcio oltre il 73% di share Una serata televisiva come non si viveva dal 2006. L’Italia di Roberto Mancini ha alzato la coppa di campione d’Europa ai danni dell’Inghilterra su Rai1, registrando il 73,68% di share media con 18,172 milioni di tifosi collegati. Ovviamente non c’è stata partita, sul piccolo schermo, anche se la finale mondiale Italia-Francia di quindici anni fa aveva raccolto l’87,04% e 25,3 milioni. Ma televisivamente stiamo parlando di un’altra era geologica. Per dovere di cronaca vediamo cos’hanno fatto le altre reti generaliste: in seconda posizione ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 12 luglio 2021)tv: la finale degli Europei di calcio oltre il 73% di share Una serata televisiva come non si viveva dal 2006. L’di Roberto Mancini ha alzato la coppa di campione d’Europa ai danni dell’Inghilterra su Rai1, registrando il 73,68% di share media con 18,172di tifosi collegati. Ovviamente non c’è stata partita, sul piccolo schermo, anche se la finale mondiale-Francia di quindici anni fa aveva raccolto l’87,04% e 25,3. Ma televisivamente stiamo parlando di un’altra era geologica. Per dovere di cronaca vediamo cos’hanno fatto le altre reti generaliste: in seconda posizione ...

