(Di lunedì 12 luglio 2021)TV – La Nazionale italiana di calcio ha vinto il campionato europeo, al termine di una partita sofferta contro l’Inghilterra. Ecco, a seguire, idella prima serata di Rai1.TV 11fa il boom Rai1, Inghilterra-Italia: 18.172.000 spettatori (share 73,68%) Canale 5, Vittoria e Abdul: 388.000 spettatori (share... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

davidemaggio : #AscoltiTV | Domenica 11 luglio 2021. In 20,588 mln (83.5%) per il trionfo della Nazionale (solo Rai1: 73.7%). Bo… - LolloCarbone : ASCOLTI TV 11 LUGLIO 2021 ?? @RaiUno | La finale di #EURO2020 - 18.172.000 spettatori pari al 73.7% di share (rigo… - giornalettismo : C'è chi ha preferito il 'tatatatata' di Massimo Boldi al 'Poo po po po po poo pooo' della nostra Nazionale… - AgenziaOpinione : RAI – ASCOLTI TV DOMENICA 11 LUGLIO * CALCIO CAMPIONATO EUROPEO: « ITALIA – INGHILTERRA, LA PARTITA È STATA VISTA D… - blogtivvu : Ascolti TV 11 luglio 2021: l’Italia Campione d’Europa vince pure con i dati auditel -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio

...con la vittoria della Nazionale agli Europei 2020 trasmessa da Rai1 ha stravinto glidella ... La semifinale Italia - Spagna, giocata martedì 6, aveva avuto un ascolto medio di 17 milioni ...tv prima serata Rai1 la finale di Euro 2020 Inghilterra - Italia ha registrato 18.172.000 spettatori pari al 73.7% di share (nel primo tempo: 17.768.000 " 71.9%, secondo tempo: 18.290.000 " ...Mara Venier felice, la foto con il nipotino Claudio fa impazzire i followers su instagram: "Nonna Mara" E' tempo di vacanze per Mara Venier che, ...Le previsioni settimanali per l'Oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo dà i consigli per la settimana che va dal 12 luglio fino a venerdì. Un ...