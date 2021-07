Arriva Airo | l’auto che rimuove l’inquinamento mentre si guida

(Di lunedì 12 luglio 2021)elettrica che sfrutta un filtro HEPA per ridurre i livelli di Co2 prodotti dagli altri veicoli:autonoma e all’interno si trasforma in un salotto; è stata mostrata al Goodwood Festival of Speed. Creato dal designer britannico Thomas Heatherwick, si spera cheentri in produzione in Cina nel 2023, con un su Quotidianpost.

AIRO è l'auto elettrica che sfrutta un filtro HEPA per ridurre i livelli di Co2 prodotti dagli altri veicoli: guida autonoma e all'interno si trasforma in un salotto; è stata mostrata al Goodwood Fest ...