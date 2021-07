Ariano Irpino, garage trasformato in autofficina: 50enne denunciato (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno denunciato un 50enne del posto, ritenuto responsabile di abusivo esercizio di una professione, ricettazione e violazioni in materia ambientale. In particolare i militari operanti, all’esito di un controllo eseguito unitamente ai colleghi della locale Stazione Forestale, hanno accertato che il predetto aveva adibito il suo garage ad officina meccanica, nonostante sprovvisto delle previste autorizzazioni. All’interno del locale i Carabinieri hanno rinvenuto varie attrezzature, pneumatici, e pezzi di veicoli di dubbia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione dihannoundel posto, ritenuto responsabile di abusivo esercizio di una professione, ricettazione e violazioni in materia ambientale. In particolare i militari operanti, all’esito di un controllo eseguito unitamente ai colleghi della locale Stazione Forestale, hanno accertato che il predetto aveva adibito il suoad officina meccanica, nonostante sprovvisto delle previste autorizzazioni. All’interno del locale i Carabinieri hanno rinvenuto varie attrezzature, pneumatici, e pezzi di veicoli di dubbia ...

Advertising

anteprima24 : ** Ariano irpino, #Garage trasformato in #Autofficina: 50enne denunciato ** - irpiniatimes1 : Ariano Irpino, garage trasformato in autofficina: 50enne denunciato - irpiniatimes1 : CRI di Ariano Irpino scende in campo con “Il tempo della Gentilezza” - cittadiariano : Summit giovani, appuntamento il 12 luglio al PalaCardito di Ariano Irpino - schiavadiaka : Luca visto che stai facendo questa cosa vieni ad ariano irpino che non lo conosce manco chi gli ha dato il nome.… -