Aprilia RS 660 Trofeo: giro on board in pista a Imola (Di lunedì 12 luglio 2021) In occasione del 2° round del monomarca dedicato alla media di Noale siamo scesi in pista a Imola anche noi di Gazzetta . Turno dopo turno, abbiamo preso confidenza con il tracciato e la RS 660 preparata da gara: in qualifica ci siamo piazzati in 14esima posizione con un tempo di 2'03'552. Ecco il giro veloce ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 12 luglio 2021) In occasione del 2° round del monomarca dedicato alla media di Noale siamo scesi inanche noi di Gazzetta . Turno dopo turno, abbiamo preso confidenza con il tracciato e la RS 660 preparata da gara: in qualifica ci siamo piazzati in 14esima posizione con un tempo di 2'03'552. Ecco ilveloce ...

TheTest: Honda CB1000R Black Edition, la pantera nera Niente male! TheTest: Aprilia Tuono 660, molto più che una naked

Aprilia Tuono e RS 660: richiamo al motore Moto.it Suzuki SV 650 RR: pazza idea per sfidare Aprilia RS 660 e Yamaha R7 Sarebbe dunque una moto decisamente interessante, con una motorizzazione, media e bicilindrica, rispolverata recentemente dalla Aprilia RS660 (qui la prova della sportiva di Noale), dalla Yamaha ...

L’Aprilia RS 660 domina nel MotoAmerica a Laguna Seca Tre Aprilia RS 660 hanno conquistato i tre gradini del podio nella tappa di Laguna Seca del MotoAmerica. La Casa di Noale, con Kaleb De Keyrel, rafforza la prima posizione nella classifica del campion ...

