Appendino: “Risultati tennis italiano ci hanno aiutato ad ottenere Atp Finals” (Di lunedì 12 luglio 2021) Chiara Appendino commenta il secondo posto a Wimbledon di Matteo Berrettini e presenta il masterplan delle Nitto Atp Finals, che si terranno nel capoluogo piemontese a novembre e fino al 2025. “I Risultati del tennis italiano ci hanno aiutato ad ottenere le Atp Finals. Faccio i complimenti a Matteo Berrettini per la grandissima partita di ieri contro uno straordinario Djokovic in splendida forma. Speriamo di avere anche altri italiani e anche qualche torinese” afferma la sindaca che è anche vicepresidente della Federazione Italiana ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 12 luglio 2021) Chiaracommenta il secondo posto a Wimbledon di Matteo Berrettini e presenta il masterplan delle Nitto Atp, che si terranno nel capoluogo piemontese a novembre e fino al 2025. “Idelciadle Atp. Faccio i complimenti a Matteo Berrettini per la grandissima partita di ieri contro uno straordinario Djokovic in splendida forma. Speriamo di avere anche altri italiani e anche qualche torinese” afferma la sindaca che è anche vicepresidente della Federazione Italiana ...

Advertising

c_appendino : Come sempre con @luigidimaio una piacevole chiacchierata. Il #M5S sta attraversando un momento difficile, vero, ma… - nuovasocieta : Appendino: “Risultati tennis italiano ci hanno aiutato ad ottenere Atp Finals” - Maurizi35167444 : @LaStampa @Alberto_Cirio @c_appendino ,signori Governanti ricordo che da anni siamo in difficoltà ma i vostri sfor… - ivanopolit : @c_appendino @luigidimaio tra i risultati concreti si annoverano la riduzione dei fondi ai parchi nazionali, lo sbl… - EmilianoBarzan2 : @c_appendino @luigidimaio I danni no i risultati ???? -