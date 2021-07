Antonio Banderas, sarà il protagonista della serie sul Mostro di Firenze (Di lunedì 12 luglio 2021) Antonio Banderas, interpreterà il cronista criminale Mario Spezi, l’uomo che ha indagato sugli omicidi effimeri del Mostro di Firenze. Antonio Banderas, interpreterà Mario Spezi nella miniserie sul Mostro di Firenze (Getty Images)L’attore sarà il protagonista della serie tv italiana “The Monster of Florence” la serie è in lavorazione presso Studiocanal, il celebre attore interpreterà il ruolo di Mario Spezi. Lo spagnolo ha interpretato ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 luglio 2021), interpreterà il cronista criminale Mario Spezi, l’uomo che ha indagato sugli omicidi effimeri deldi, interpreterà Mario Spezi nella minisuldi(Getty Images)L’attoreiltv italiana “The Monster of Florence” laè in lavorazione presso Studiocanal, il celebre attore interpreterà il ruolo di Mario Spezi. Lo spagnolo ha interpretato ...

Advertising

idealista_it : La casa prefabbricata di lusso di Antonio Banderas si vende a prezzo ribassato - MirandaPaci : Ma quindi vedremo @KeremBursin in versione Antonio Banderas con la gallina ??…mi sento male ?? #KeremBursinxVogue - IR0NB0LAT : ho la tl piena di KEREM BÜRSIN x VUGUE e anche di Kerem con la gallina di Antonio Banderas - xflyawaystew : Kerem come Antonio Banderas nella pubblicità della Mulino Bianco ?? - sheisale4 : io però lo voglio vedere Kerem in versione Antonio Banderas con le mucche, le galline, le papere -