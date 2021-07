Antonino Spinalbese in tv? Ecco che cosa c’è di vero sul fidanzato di Belen

(Di lunedì 12 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sembra ormai pronto ad entrare a far parte del cast di un famosissimo docu-reality: non sarà solo.è ildiRodriguez che è sempre stato fino ad oggi molto lontano da tutto il mondo della tv e dello spettacolo. Lui, giovane imprenditore di successo, adesso però potrebbe cambiare idea?

, compagno di Belen Rodriguez, nella vita è un hair stylist e lavora in un salone di Aldo Coppola. È diventato anche padre di Luna Marì. Fisico scolpito, la passione per la ...... stremata ma contentissima di accogliere tra le braccia la sua adorata figlia, avuta da(ma sapete chi è lui?! - >. Chi è, età, carriera e vita privata ). ...Antonino Spinalbese sembra ormai pronto ad entrare a far parte del cast di un famosissimo docu-reality: non sarà solo.L'ex re dei paparazzi manda un delizioso messaggio alla modella argentina e ad Antonino Spinalbese dopo la nascita di Luna Mari ...