Antonino e Belen presentano Luna Marì | “Siamo di una felicità indescrivibile” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 luglio 2021), la figlia diSpinalbese eRodriguez, non ha nemmeno un giorno di vita e mamma e papà laal mondo. Arrivano sui social le primee il primo video con la piccolina. La piccola è nata con parto naturale esul suo profilo social aggiunge le informazioni che tanto piacciono ai curiosi, l’orario preciso della nascita, il peso.Rodriguez era in sala parto mentre l’Italia giocava la finale degli Euro 2020: “12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a ...