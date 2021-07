Antognoni - Bettega decidono la gara (Di lunedì 12 luglio 2021) 17 novembre 1976 Italia - Inghilterra - 20 Qualificazioni mondiali Fischio d'inizio: ore 14.30 Stadio Olimpico Roma Italia: Zoff, Cuccureddu, Tardelli, Benetti, Gentile, Facchetti, Cuasio, Capello F., ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) 17 novembre 1976 Italia - Inghilterra - 20 Qualificazioni mondiali Fischio d'inizio: ore 14.30 Stadio Olimpico Roma Italia: Zoff, Cuccureddu, Tardelli, Benetti, Gentile, Facchetti, Cuasio, Capello F., ...

SimonPia1 : @GrahamSpiers I love Gigi too, Ruggiero, but falls for Brit catenaccio cliche: ??Rivera, Mazzola, Riva, Bettega, Cau… - Edorsi53 : In partite ufficiali euromondiali, qualificazioni comprese, l!'#Inghilterra non batte l'#Italia da quasi 44 anni. N… - PepOrs : ITALIA 1978, a la memòria De peu: Benetti, Scirea, Zoff, Bellugi, Béttega y Gentile. A sota: Causio, Antognoni, R… -

Antognoni - Bettega decidono la gara
Stadio Olimpico Roma Italia: Zoff, Cuccureddu, Tardelli, Benetti, Gentile, Facchetti, Cuasio, Capello F., Graziani, Antognoni, Bettega. Ct: Fulvio Bernardini Inghilterra: Clemence, Clement

Da Torino a Wembley: tutte le sfide ufficiali tra Italia e Inghilterra
Scenario, Roma, la capitale: Antognoni su punizione apre le danze, Bettega chiude i conti di testa. Finisce 2 - 0. Al ritorno, fu successo con identico risultato per gli inglesi: gol di Keegan

Antognoni-Bettega decidono la gara
Italia - Inghilterra, ricordi di una grande sfida da Fantozzi all'Amazzonia
Dimentichiamo la guerra civile in corso per un giorno. Bearzot in panchina. E' 2-0 con punizione di Antognoni e una rete di testa da cineteca di Bettega. Sono qualificazioni del Mundial d'Argentina.

Ricordi di una grande sfida da Fantozzi all'Amazzonia
Il primo ricordo è immaginario, però reale. Quello che conoscono tutti. La partita Italia-Inghilterra inventata dagli sceneggiatori del "Secondo tragico Fantozzi", forse il più bello della saga

