Anteprima TPI – Al GF Vip Manuel Bortuzzo, Anna Lou, Francesca Cipriani e Katia Ricciarelli (Di lunedì 12 luglio 2021) Manuel Bortuzzo, Anna Lou Castoldi, Francesca Cipriani e Katia Ricciarelli sono i potenziali primi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alcuni di loro hanno già firmato, altri sono nella fase finale delle trattative. Secondo quanto riferito da fonti accreditate a TPI, dovrebbero essere proprio loro i nuovi “vipponi” della casa più spiata d’Italia che riaprirà la Porta Rossa da metà settembre 2021. Per Francesca Cipriani l’ingresso nella casa del GFVip 6 è un grande ritorno. La showgirl, infatti, ha acquisito notorietà ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 luglio 2021)Lou Castoldi,sono i potenziali primi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alcuni di loro hanno già firmato, altri sono nella fase finale delle trattative. Secondo quanto riferito da fonti accreditate a TPI, dovrebbero essere proprio loro i nuovi “vipponi” della casa più spiata d’Italia che riaprirà la Porta Rossa da metà settembre 2021. Perl’ingresso nella casa del GFVip 6 è un grande ritorno. La showgirl, infatti, ha acquisito notorietà ...

