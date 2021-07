Anche a Salerno la protesta del Pastificio Di Martino (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiguarderà Anche il sito produttivo di Salerno la protesta indetta dalle segreterie provinciali di Flai-Cgil di Caserta e Salerno, con tre giorni di sciopero per i lavoratori degli stabilimenti del Pastificio Di Martino. La protesta si terrà a Pastorano, nella provincia casertana e nella zona industriale di Salerno. Alla base dello sciopero, che si articolerà su quattro ore per turno, per tre giorni a partire da domani, martedì 13 luglio, c’è il mancato riscontro da parte dell’azienda sulla definizione dell’accordo integrativo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiguarderàil sito produttivo dilaindetta dalle segreterie provinciali di Flai-Cgil di Caserta e, con tre giorni di sciopero per i lavoratori degli stabilimenti delDi. Lasi terrà a Pastorano, nella provincia casertana e nella zona industriale di. Alla base dello sciopero, che si articolerà su quattro ore per turno, per tre giorni a partire da domani, martedì 13 luglio, c’è il mancato riscontro da parte dell’azienda sulla definizione dell’accordo integrativo ...

Advertising

anteprima24 : ** Anche a ##Salerno la #Protesta del Pastificio Di Martino ** - myriam__salerno : RT @LaChicca19: Questa foto per me è bellissima. È l’Italia di oggi con Chiellini che alza la coppa, ma é anche l’Italia del futuro. L’Ital… - ilconterosso1 : @pe_pisano @matteosalvinimi Tu negli stadi non ci sei mai stato altrimenti non scrivevi di Rushford e genuflessioni… - AgenPolitica : ROBERTO CELANO: “A SALERNO MANCA ANCHE PISTA PER PATENTINO MOTO” - StefanoSamma7 : @albef93 Ahahah in realtà si stava anche abbastanza tranquilli da me (Salerno città), c'era solo un grande casino s… -